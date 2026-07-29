Estudiantes se toman el Instituto Gabino Vásquez Argueta en Yoro por obras abandonadas

Yoro

Estudiantes del Instituto Gabino Vásquez Argueta, ubicado en el municipio de Santa Rita, Yoro, mantienen tomadas las instalaciones del centro educativo desde la semana pasada.

Los manifestantes exigen a las autoridades educativas que reactiven de inmediato el proyecto de reconstrucción de aulas, el cual se encuentra completamente abandonado.

Los jóvenes manifestaron que estas obras son urgentes para garantizar condiciones dignas e idóneas en las que puedan recibir sus clases diarias. Asimismo, expresaron que esperan una respuesta rápida y concreta por parte de las autoridades competentes, ya que la paralización afecta directamente su proceso de aprendizaje.

Según se conoció, el proyecto de reconstrucción inició a finales del año pasado y avanzó con normalidad durante los primeros meses de este 2026. Sin embargo, denunciaron que los trabajos se detuvieron por completo a partir de junio, dejando a medias la construcción y reparación de las aulas de clase.

Hasta el momento se desconoce por cuánto tiempo se prolongará la medida de presión por parte del alumnado. Por su parte, las autoridades educativas ni la dirección departamental se han pronunciado sobre la problemática que mantiene paralizadas las actividades académicas en la institución.