Gobierno propone amplia reforma para fortalecer lucha anticorrupción

Tegucigalpa. Honduras

El Gobierno de Honduras presentó una estrategia integral para fortalecer la lucha contra la corrupción mediante reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, el fortalecimiento del Ministerio Público y nuevos mecanismos de control sobre las contrataciones públicas, el patrimonio de los funcionarios y el financiamiento político. La iniciativa forma parte del Decreto Ejecutivo PCM-011-2026 y proyecta su ejecución hasta 2030.

La propuesta también contempla la creación del Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT), una instancia que tendrá la función de coordinar la estrategia nacional, dar seguimiento a las medidas y articular el trabajo entre las instituciones involucradas, sin asumir funciones de investigación penal ni sustituir al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República.

Entre las principales acciones figura el envío al Congreso Nacional de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para fortalecer la persecución de los delitos contra la administración pública, el lavado de activos y la criminalidad organizada. Además, se plantean mecanismos de colaboración eficaz, técnicas especiales de investigación y sanciones más severas para funcionarios condenados por corrupción.

El plan también propone crear una Unidad Fiscal de Casos de Alta Complejidad especializada en corrupción y delitos económicos, así como fortalecer la autonomía institucional del Ministerio Público, profesionalizar la selección de fiscales y ampliar sus capacidades técnicas, respetando el marco constitucional.