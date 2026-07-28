Maestro del JTR acusado de violación es enviado al centro penal de El Progreso, Yoro

San Pedro Sula, Honduras

El maestro Lenin Marel Jaco García, acusado de agresión sexual en perjuicio de una menor de edad, fue enviado este martes al centro penal de El Progreso, Yoro, después de realizarse la audiencia de declaración de imputado, donde se le dictó la medida de detención judicial.

Lenin Jaco García, maestro del Instituto José Trinidad Reyes fue detenido en la mañana de este martes, mientras se encontraba dentro de un aula de clases.

El portavoz regional del Ministerio Público, Elvis Guzmán, informó que la detención preventiva fue ordenada luego de una serie de diligencias investigativas iniciadas tras la presentación de una denuncia.

"Se tomaron declaraciones y se efectuaron diligencias que permitieron consignar elementos de un posible abuso sexual supuestamente ocurrido en este centro educativo", explicó Guzmán.

El funcionario agregó que la Fiscalía ya cuenta con pruebas anticipadas que respaldan la investigación.