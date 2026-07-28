Maestro del JTR acusado de violación es enviado al centro penal de El Progreso, Yoro

El maestro Lenin Marel Jaco García, acusado de agresión sexual en perjuicio de una menor de edad, fue enviado este martes al centro penal de El Progreso, Yoro, después de realizarse la audiencia de declaración de imputado, donde se le dictó la medida de detención judicial.
Lenin Jaco García, maestro del Instituto José Trinidad Reyes fue detenido en la mañana de este martes, mientras se encontraba dentro de un aula de clases.
El portavoz regional del Ministerio Público, Elvis Guzmán, informó que la detención preventiva fue ordenada luego de una serie de diligencias investigativas iniciadas tras la presentación de una denuncia.
"Se tomaron declaraciones y se efectuaron diligencias que permitieron consignar elementos de un posible abuso sexual supuestamente ocurrido en este centro educativo", explicó Guzmán.
El funcionario agregó que la Fiscalía ya cuenta con pruebas anticipadas que respaldan la investigación.
Investigaciones de la denuncia
Como parte del operativo, agentes de la Atic decomisaron documentación administrativa del instituto, entre ella libros de asistencia y registros de horarios, con el objetivo de establecer la hora de ingreso del docente y verificar si coincide con los momentos en que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.
Asimismo, Guzmán indicó que no se descarta ampliar las investigaciones si durante el proceso surgen nuevos elementos o posibles víctimas.
Tras la captura, el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, informó que la institución activó los protocolos establecidos para este tipo de casos y conformó un equipo técnico que dará seguimiento a la investigación.
"Pedimos que se le respete el debido proceso y la oportunidad de defenderse. Esperaremos el informe oficial del Ministerio Público para tomar las acciones administrativas que correspondan", manifestó.
Rodríguez lamentó que el caso involucre a uno de los centros educativos públicos más emblemáticos del departamento de Cortés y reconoció la preocupación generada entre estudiantes, docentes y padres de familia.