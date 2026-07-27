Asignan presencia policial permanente al Instituto José Trinidad Reyes

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional reforzó la vigilancia en centros educativos considerados de mayor riesgo en el departamento de Cortés, como parte de una estrategia impulsada junto con la Secretaría de Educación para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. Danier Fúnez, subinspector de la Región Norte de la Policía Nacional, informó a LA PRENSA que diariamente se realizan puntos fijos de vigilancia en distintos centros educativos del valle de Sula, principalmente en aquellos ubicados en zonas identificadas como conflictivas. "Nuestros agentes realizan puntos fijos en diferentes centros educativos para mantener presencia policial y prevenir delitos como robos que puedan afectar a los estudiantes. El objetivo es resguardar la integridad de los jóvenes y brindarles un ambiente más seguro durante su jornada académica", explicó el oficial.

Por su parte, Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, indicó que uno de los institutos que cuenta con presencia permanente de agentes es el Instituto José Trinidad Reyes, especialmente durante la jornada vespertina y nocturna. "En la jornada de la tarde y noche hay personal de seguridad en la parte externa del Instituto José Trinidad Reyes. La Policía Nacional mantiene vigilancia todos los días en que hay clases, cumpliendo con el compromiso del Estado de brindar seguridad a la comunidad educativa", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Rodríguez aclaró que el ingreso de agentes policiales al interior de los centros educativos solo puede realizarse bajo procedimientos especiales, por lo que la vigilancia se mantiene en los alrededores de los institutos. Añadió que los centros también cuentan con consejeros y orientadores, quienes desempeñan un papel importante en la prevención y atención de situaciones que puedan afectar la convivencia escolar. Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad, la Dirección Departamental de Educación anunció la conformación de un equipo estratégico integrado por el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección Departamental de Educación de Cortés y representantes de la Iglesia.

El objetivo de esta alianza será intervenir en los centros educativos donde se registran problemas de seguridad, violencia escolar o dificultades relacionadas con el control emocional de los estudiantes, mediante acciones preventivas, acompañamiento y programas de apoyo.