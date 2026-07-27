División y falta de consenso frenan las reformas a Ley de lndustria Eléctrica en el Congreso

La bancada del Partido Liberal de Honduras mantiene una postura distante frente a las reformas propuestas para el subsector eléctrico, debido a la falta de consensos internos y al análisis detallado que requieren las modificaciones a la normativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Los parlamentarios liberales prevén reunirse en las próximas horas para unificar criterios y estructurar una propuesta formal antes de someterla a debate en la cámara legislativa.
El ambiente dentro de la bancada refleja un marcado estancamiento en el respaldo al proyecto inicial presentado ante el pleno por el Partido Nacional.
"Hasta ahorita les digo que si había diez, ahorita no hay ni cinco personas que quieran apoyar eso de las reformas y estamos esperando esa reunión, yo creo que sí se puede armar una buena ley, pero no es a la carrera", expresó Roberto Pineda, diputado liberal.
Las evaluaciones individuales de los congresistas apuntan a evitar posibles perjuicios operativos e institucionales dentro del sistema energético estatal a largo plazo.
"Nosotros como bancada y como diputados estamos muy interesados en que esta ley si pasa que sea lo mejor para el país y que no vaya a ser una secuencia más como otros tipos de instituciones donde se ha querido mejorar y más bien se han privatizado", afirmó Pineda.
Los integrantes del organismo político preparan un documento unificado derivado de las iniciativas individuales presentadas por cada congresista durante las sesiones preparatorias.
"Nos estaremos reuniendo en la bancada, cada diputado lleva sus propias propuestas y vamos a hacer una sola y de ahí la vamos a presentar en el pleno del Congreso", señaló el diputado.
La aprobación del proyecto requiere de alianzas estratégicas para alcanzar los 65 votos según el trámite de la ley dentro del Congreso Nacional.
"Se puede hacer de dos formas, puede ser Nacional Liberal o puede ser Liberal y Libre y aquí no hay enemigo, aquí lo que queremos es una mejor ley para que el país tenga la opción de salir adelante", reiteró Pineda.
Posturas Por su parte, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) sostiene que las reformas actuales deben priorizar la protección de los bienes patrimoniales de la estatal eléctrica sin comprometer la gestión pública.
"Nosotros ya dimos nuestra opinión con respecto a las reformas y nosotros estamos en la posición de que los bienes del Estado deben resguardarse sobre todas las cosas", sostuvo Ronald Panchamé, jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación.
El sector de oposición responsabiliza a las administraciones anteriores por el deterioro financiero acumulado dentro de la ENEE a lo largo de la última década.
El bloque opositor anunció que presentará observaciones directas durante la discusión general en el pleno para modificar el dictamen que se someterá a votación.
"En el momento oportuno vamos a presentarla, estamos listos con algunas consideraciones que queremos hacer en el pleno, ya que cuando lo hacemos en la Comisión de Energía no es tomado en cuenta", puntualizó Panchamé.
Por su parte las autoridades del Partido Nacional al interior del Congreso Nacional están esperando las contrapropuestas de las bancadas para seguir con los análisis y cabildeos.
Ante las posiciones de las diferentes bancadas y por considerarlo un tema de mucha importancia de país, se espera que el tema se alergue debido a la falta de consensos.