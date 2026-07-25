Zambrano: reforma eléctrica mejorará servicio y descarta privatización

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este sábado en San Marcos de Colón, Choluteca, que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica buscan mejorar el servicio, reducir las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y garantizar un sistema más eficiente, al tiempo que descartó que la iniciativa contemple la privatización de la estatal.

Las declaraciones fueron brindadas durante su participación en la inauguración de la Feria Patronal 2026, donde también reiteró que los recursos obtenidos por la venta del avión presidencial deberán destinarse exclusivamente a los sectores de salud y educación, conforme al decreto aprobado por el Congreso Nacional.

Zambrano explicó que las reformas, que aún están pendientes de su tercer y último debate, responden a la necesidad de enfrentar la difícil situación financiera de la Enee, la cual, según indicó, registra pérdidas cercanas a los 16,000 millones de lempiras cada año.

El titular del Poder Legislativo afirmó que esos recursos terminan siendo cubiertos con fondos del Presupuesto General de la República, lo que limita la inversión estatal en áreas prioritarias como infraestructura, salud y educación.

Asimismo, señaló que la iniciativa permitirá fortalecer el sistema nacional de transmisión eléctrica para disminuir los apagones y las fluctuaciones de voltaje que afectan a miles de usuarios en distintas zonas del país.

Como ejemplo de los resultados que se buscan alcanzar, mencionó los trabajos ejecutados en los departamentos de Choluteca y Valle, donde la conexión al sistema desde la subestación de Agua Fría ya comienza a reflejar mejoras en la estabilidad del suministro eléctrico.

Zambrano sostuvo además que la reforma tiene como objetivo ofrecer un servicio de mayor calidad y contribuir a mejorar el costo de la energía para los consumidores, asegurando que la modernización del sistema permitirá beneficios tanto en la prestación del servicio como en la facturación.

En relación con las críticas sobre una supuesta privatización de la Enee, el presidente del Congreso rechazó esas versiones y afirmó que forman parte de discursos políticos. Insistió en que la finalidad de la reforma es fortalecer la empresa estatal y hacerla más eficiente.

Respecto a la venta del avión presidencial, recordó que el decreto legislativo establece que los aproximadamente 137 millones de lempiras obtenidos deberán invertirse exclusivamente en salud y educación, por lo que será el Poder Ejecutivo el responsable de informar sobre la ejecución de esos recursos.