Listas las reformas al sector eléctrico para el rescate de la Enee y mejoras al servicio

Honduras

El rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y las mejoras al servicio que reciben más de dos millones de abonados pasan por reformas legales.

Esta semana se espera que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso Nacional las reformas del subsector eléctrico, proyecto que consta de 26 páginas y cuyo borrador está en poder de LA PRENSA.

El proyecto contó con el acompañamiento de un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Deloitte con financiamiento del Departamento; la iniciativa de ley está alineada con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Guillermo Peña Panting, gerente general de la Enee, asegura a LA PRENSA que de no aprobarse las reformas será difícil mejorar la situación económica de la estatal eléctrica y, por ende, el servicio que brindan a los consumidores.

Subraya que la empresa requiere de manera urgente 1,200 millones de dólares en inversión en la red de transmisión y $1,000 millones para el sistema de distribución, recursos que será imposible gestionar sin la participación privada, ya que la Enee apenas puede aportar $400 millones.

El entrevistado dice que su aspiración de mediano plazo es terminar el sistema nacional de transmisión. Explica que las fallas en transmisión y distribución se traducen en 585 megavatios de energía no suministrada, que representa el 25% de la demanda nacional y 1,080 millones de dólares anuales que no ingresan a la empresa.

A lo anterior se añade el deterioro de los principales indicadores del balance general de la Enee, sobre todo el déficit acumulado de 93,678.3 millones de lempiras al pasado 30 de abril, superando los L70,145 millones de abril 2022.