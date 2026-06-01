Selección de Honduras viaja a Houston con varias dudas para el amistoso ante Argentina

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras se concentró en su totalidad en San Pedro Sula este domingo para salir la mañana de lunes rumbo a Houston, Texas, y así prepararse para el amistoso pactado contra la Argentina de Lionel Scaloni.

El elenco catracho lo hizo con varios legionarios incorporados como Luis Palma, Kervin Arriaga, Dereck Moncada y Alenis Vargas, como también con los debutantes como Cristian Canales y Jefry Miranda.

José Francisco Molina sufrió un par de bajas en la semana como las de Erick Puerto, a quien no le fue aprobada la VISA estadounidense, y otros que podrían no jugar el partido son Alenis Vargas por el mismo tema y Darlin Mencía, lesionado en el último partido del Montevideo Wanderers.