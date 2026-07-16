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Policías de San Pedro Sula honran a la virgen del Carmen en la catedral

Policías de la Región Norte se congregaron en la Catedral San Pedro Apóstol para participar en una misa de acción de gracias y pedir por la paz, la seguridad del país y la protección de los agentes

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 15:48 -
  • Laura Amaya
Policías de San Pedro Sula honran a la virgen del Carmen en la catedral

Más de 200 miembros de la Policía Nacional de la Región Norte participaron en la eucaristía en la Catedral San Pedro Apóstol para rendir homenaje a la Santísima Virgen del Carmen.

 Foto:LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

En un acto que combinó la solemnidad institucional con la fe, más de 200 miembros de la Policía Nacional de la Región Norte participaron este miércoles en una eucaristía celebrada en la Catedral San Pedro Apóstol, donde elevaron oraciones por la paz, el cese de la violencia y la protección de los agentes que diariamente prestan servicio a la ciudadanía.

La ceremonia se realizó en el marco de la conmemoración del Día de la virgen del Carmen, considerada patrona de diversas instituciones de seguridad y socorro. A la actividad asistieron altos mandos policiales, agentes de escala básica, personal administrativo e invitados de distintos sectores de la sociedad.

El subinspector Alejandro Valladares explicó a LA PRENSA que la jornada representa un espacio de reflexión espiritual para los miembros de la institución.

"Conmemoramos el día de la virgen del Carmen dedicando un tiempo especial a Dios. Para nosotros es importante fortalecer la fe y pedir protección para todos los policías que cumplen su labor al servicio de la población", expresó.

Eduardo Lanza Lozano, jefe de la Jefatura Regional Número 2 del valle de Sula, participó junto a agentes de escala básica, personal administrativo e invitados de distintos sectores de la sociedad en la eucaristía en honor a la virgen del Carmen, patrona espiritual y protectora de la Policía Nacional.

Eduardo Lanza Lozano, jefe de la Jefatura Regional Número 2 del valle de Sula, participó junto a agentes de escala básica, personal administrativo e invitados de distintos sectores de la sociedad en la eucaristía en honor a la virgen del Carmen, patrona espiritual y protectora de la Policía Nacional.

 (Foto:Cortesia )

Eduardo Lanza Lozano, comisionado de Policía y jefe de la Jefatura Regional Número 2 del valle de Sula, destacó la importancia de mantener los valores espirituales dentro de la institución.

"El aspecto espiritual es fundamental. Como seres humanos necesitamos fortalecer nuestra fe, porque estar cerca de Dios nos ayuda a desempeñar mejor nuestra misión y nos da fortaleza para enfrentar los desafíos diarios", manifestó.

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Por su parte, Valladares señaló que la virgen del Carmen representa una figura de protección para los miembros de la Policía Nacional.

"Para nosotros, dedicar, aunque sea un minuto a Dios siempre será una ganancia. Creemos que la protección del Altísimo es fundamental para quienes servimos y protegemos a la ciudadanía", indicó.

Durante la ceremonia religiosa, la Policía Nacional reafirmó su compromiso con la paz, el servicio a la ciudadanía y el fortalecimiento de los valores espirituales.

Durante la ceremonia religiosa, la Policía Nacional reafirmó su compromiso con la paz, el servicio a la ciudadanía y el fortalecimiento de los valores espirituales.

 (Foto:Cortesia )
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Al finalizar la actividad religiosa, las autoridades policiales reiteraron que la oración y el fortalecimiento de los valores espirituales forman parte del compromiso institucional para desempeñar con responsabilidad y vocación el servicio a la población, al considerar que un liderazgo basado en principios contribuye a una labor policial más eficiente y cercana a la ciudadanía.

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Redacción web
Laura Amaya

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