Policías de San Pedro Sula honran a la virgen del Carmen en la catedral

San Pedro Sula, Honduras

En un acto que combinó la solemnidad institucional con la fe, más de 200 miembros de la Policía Nacional de la Región Norte participaron este miércoles en una eucaristía celebrada en la Catedral San Pedro Apóstol, donde elevaron oraciones por la paz, el cese de la violencia y la protección de los agentes que diariamente prestan servicio a la ciudadanía.

La ceremonia se realizó en el marco de la conmemoración del Día de la virgen del Carmen, considerada patrona de diversas instituciones de seguridad y socorro. A la actividad asistieron altos mandos policiales, agentes de escala básica, personal administrativo e invitados de distintos sectores de la sociedad.

El subinspector Alejandro Valladares explicó a LA PRENSA que la jornada representa un espacio de reflexión espiritual para los miembros de la institución.

"Conmemoramos el día de la virgen del Carmen dedicando un tiempo especial a Dios. Para nosotros es importante fortalecer la fe y pedir protección para todos los policías que cumplen su labor al servicio de la población", expresó.