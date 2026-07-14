Canal Chotepe aliviará los principales colectores de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Las recientes lluvias en la zona norte del país han vuelto a evidenciar las limitaciones del sistema pluvial de San Pedro Sula, que ha quedado rebasado por el crecimiento urbano, la acumulación de basura en canales y precipitaciones cada vez más concentradas, producto del cambio climático. Ante este panorama, el ingeniero Osmín Bautista, sostiene que la ciudad necesita con urgencia un plan maestro pluvial que permita identificar los puntos críticos, definir obras prioritarias y gestionar los recursos. -Actualmente dirige el Centro de Estudios y Desarrollo del Valle de Sula. Usted tiene mucha experiencia en esta área, ha trabajado en importantes proyectos y ha ocupado cargos públicos en el pasado, ¿Qué representa ahora este nombramiento?

El presidente nos llamó para que lo asesoráramos en el tema de las inundaciones en el valle de Sula y hemos asumido este compromiso con el interés de aportar nuestra experiencia, de ver qué rescatamos y aprovechar esa voluntad del gobierno de querer hacer algo por el valle. Se sabe que hay obras que debieron haberse construido hace mucho tiempo, como las represas, también las intervenciones en los ríos y bordos de contención. Así que es un reto que asumo con la responsabilidad de hacer lo mejor para mitigar el impacto de posibles eventos climáticos y que la gente pueda vivir en calma. -A grandes rasgos, ¿qué tan preparado está el Valle de Sula frente a la temporada de huracanes del Atlántico?

De acuerdo con el Instituto Meteorológico de Miami y las proyecciones de Cenaos, se estima que este año se formarán de 18 a 21 sistemas tropicales, de los que 13 puede que ingresen al país, ojalá que ninguno se convierta en ciclón. Actualmente se está haciendo una tremenda inversión en proyectos de mitigación. Al día de hoy se llevan invertidos más de L1,300 millones en reparación de bordos, construcción de escolleras y revestimiento de bordos que fueron reconstruidos. Se está usando la metodología Concrete Canvas, que asegura que no crezca maleza ni que el pastoreo de animales vayan a dañar la estructura de los bordos o que alguien quiera construir sobre ellos. También se está trabajando en el sistema de alertas tempranas que es un punto importantísimo y el tema de la seguridad de los bienes de las personas, ya que muchas veces se rehúsan a ser evacuadas debido a que temen perder sus pertenencias. El gobierno retomó también el tema de las represas y se está avanzando.

-En los últimos meses, San Pedro Sula ha experimentado inundaciones urbanas. Algunos expertos consideran que el sistema pluvial está obsoleto, ¿qué opina al respecto?

El sistema pluvial de la ciudad evidentemente está colapsado, pero no arruinado. Cuando vienen esas grandes precipitaciones observamos muchas calles llenas de agua, pero unas tres horas después de que para la lluvia, usted observa la ciudad completamente seca, claro, montones de basura por acá y todo lo que la corriente arrastró. La solución global al sistema hay que visualizarlo como un plan maestro del sistema pluvial, para que se vaya a identificando cuáles son los puntos prioritarios y los proyectos que se tienen que ir ejecutando y sobre todo cuáles van a ser los recursos con los que estas obras millonarias van a ser ejecutadas, porque no se puede pretender que solo con el impuesto de los sampedranos se va a atacar el tema, no va a ajustar la cobija porque hay otro montón de necesidades que resolver. De ahí que los técnicos recomendamos que debe haber un plan maestro, porque al tenerlo, se le está mandando un mensaje a la comunidad internacional y los bancos multilaterales, de que la ciudad cuenta con un plan ordenado para que puedan entrar a financiar estos proyectos. -San Pedro Sula ya cuenta con un plan maestro de desarrollo municipal, ¿considera entonces que debe elaborarse uno específico para el sistema pluvial o actualizar el existente?

En ese mismo plan maestro que fue elaborado en 2018, viene el componente pluvial. Entonces, ahí viene la recomendación que dice que para este tema necesitamos que se haga un plan maestro específico y no se ha hecho. Tener un documento de esa naturaleza permitiría hacer una radiografía de la ciudad y los puntos que necesitan intervención, como el de la 13 calle, la 27 calle, la Satélite, Montefresco, es de ir identificando qué me está generando que haya un exceso de agua y que esta no se esté drenando de la forma adecuada, para buscar soluciones. -¿Quiénes considera que deben participar en la elaboración de este plan?

Pues los todos los expertos en esa materia. En primer lugar en hidráulica, sociólogos, todas las profesiones que en el diario vivir podemos opinar sobre ello, que conozcan cómo se mueve el agua en una tubería, por ejemplo. Un financista para que nos diga dónde podemos buscar fondos. Entre más opiniones tenga de quien vivimos en la ciudad, pues se enriquece más y se obtienen mejores resultados.