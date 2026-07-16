Hallan muerta a mujer junto a su bebé en la colonia Planeta; su pareja es el principal sospechoso

La Lima

Una mujer fue encontrada sin vida este día en el interior de su vivienda en la colonia Planeta, municipio de La Lima. El hallazgo ha causado consternación entre los vecinos y familiares.

El trágico suceso se registró en una vivienda de color gris de la referida colonia. Bianca Ninoska García se encontraba junto a sus cuatro hijos, incluido un bebé, y habría sido atacada durante la madrugada por su pareja, quien tras cometer el crimen huyó.