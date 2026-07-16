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Hallan muerta a mujer junto a su bebé en la colonia Planeta; su pareja es el principal sospechoso

Según las primeras investigaciones, la pareja de Bianca García la habría atacado durante la madrugada

Hallan muerta a mujer junto a su bebé en la colonia Planeta; su pareja es el principal sospechoso

En la vivienda también se encontraban otros tres niños, hijos de Bianca García.
La Lima

Una mujer fue encontrada sin vida este día en el interior de su vivienda en la colonia Planeta, municipio de La Lima. El hallazgo ha causado consternación entre los vecinos y familiares.

El trágico suceso se registró en una vivienda de color gris de la referida colonia. Bianca Ninoska García se encontraba junto a sus cuatro hijos, incluido un bebé, y habría sido atacada durante la madrugada por su pareja, quien tras cometer el crimen huyó.

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Al enterarse de la noticia, familiares de la mujer llegaron rápidamente al lugar de los hechos, donde protagonizaron escenas de profundo dolor.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato a la escena para comenzar con las primeras pesquisas del violento hecho.

Se espera que en las próximas horas el cuerpo de Bianca Ninoska sea trasladado a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula para que se le practique la autopsia correspondiente por ley; de momento, se presume que la mujer fue ahorcada por su pareja.

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Redacción La Prensa
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