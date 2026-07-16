Sepultan a José Gutiérrez, niño de 11 años víctima de ataque en Colón

Atlántida

En medio de un profundo dolor, la familia Maldonado Gutiérrez dio el último adiós al niño José Ramón Gutiérrez Maldonado, de 11 años de edad. Los restos del menor ya descansan en el cementerio del barrio La Esperanza, en Jutiapa, Atlántida.

Con el corazón destrozado, sus seres queridos claman a las autoridades que se haga justicia y no se deje libre al responsable de arrebatarle la vida.

El menor fue atacado con un arma blanca mientras descansaba en una hamaca en su casa en la comunidad de Cerro Colorado, Balfate, Colón. El principal sospechoso, un hombre identificado como José Efraín Armijo, fue capturado poco después por pobladores y agentes policiales mientras caminaba desnudo y desorientado por las calles de la aldea.