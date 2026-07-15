Arrestan a conductor en estado de ebriedad que intentó atropellar a agentes policiales en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Las autoridades arrestan a un conductor en estado de ebriedad, tras intentar embestir a funcionarios policiales y resistirse a la detención en La Ceiba, Atlántida.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles 15, cerca de las 03:00 a. m., cuando agentes de la Unidad Departamental de Prevención N.º 1 (UDEP-1) efectuaban patrullajes preventivos en la zona.

Durante el recorrido, los uniformados observaron un vehículo Toyota Corolla, color negro, que circulaba a alta velocidad, por lo que le indicaron al conductor que se detuviera.

Sin embargo, el sospechoso habría ignorado la señal de los agentes y continuado la marcha de manera peligrosa, dirigiendo el automóvil hacia donde se encontraban los funcionarios, quienes tuvieron que apartarse para evitar ser impactados.