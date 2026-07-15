Arrestan a conductor en estado de ebriedad que intentó atropellar a agentes policiales en La Ceiba

Las autoridades arrestan a un conductor en estado de ebriedad, tras intentar embestir a funcionarios policiales y resistirse a la detención en La Ceiba, Atlántida.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles 15, cerca de las 03:00 a. m., cuando agentes de la Unidad Departamental de Prevención N.º 1 (UDEP-1) efectuaban patrullajes preventivos en la zona.
Durante el recorrido, los uniformados observaron un vehículo Toyota Corolla, color negro, que circulaba a alta velocidad, por lo que le indicaron al conductor que se detuviera.
Sin embargo, el sospechoso habría ignorado la señal de los agentes y continuado la marcha de manera peligrosa, dirigiendo el automóvil hacia donde se encontraban los funcionarios, quienes tuvieron que apartarse para evitar ser impactados.
Luego del presunto intento de agresión, los agentes policiales iniciaron una persecución al vehículo hasta darle alcance en la colonia Irías del Este, lugar donde el conductor finalmente detuvo su recorrido frente a un inmueble.
Al momento de la intervención, el individuo, residente y originario de La Ceiba, habría reconocido que manejaba bajo los efectos del alcohol. Asimismo, se negó a proporcionar sus documentos personales y del automotor, además de adoptar una actitud hostil contra los funcionarios mediante expresiones ofensivas.
El procedimiento de detención se complicó cuando los agentes intentaron asegurar al sospechoso para trasladarlo bajo custodia. Según el informe policial, el individuo opuso resistencia y habría agredido físicamente a dos de los funcionarios que participaban en la intervención.
En medio del altercado, el hombre intentó escapar a pie; sin embargo, perdió el equilibrio durante la huida y cayó sobre la superficie de la calle, ocasionándose una lesión en el lado izquierdo del rostro debido al impacto.
Tras la caída, los funcionarios lo trasladaron al Hospital Atlántida, donde recibió atención médica.
Las autoridades informaron que coordinaron con los familiares del detenido cualquier atención médica adicional, mientras se prepara el expediente que será remitido a la Fiscalía por presunta conducción temeraria, atentado y lesiones contra la autoridad.