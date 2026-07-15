  1. Inicio
  2. · Sucesos

Arrestan a conductor en estado de ebriedad que intentó atropellar a agentes policiales en La Ceiba

Un conductor fue detenido en La Ceiba, Atlántida, luego de presuntamente intentar arrollar a agentes policiales mientras circulaba en estado de ebriedad

Arrestan a conductor en estado de ebriedad que intentó atropellar a agentes policiales en La Ceiba

Autoridades capturaron a un conductor acusado de resistirse a la detención e intentar embestir a funcionarios policiales en La Ceiba.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Honduras

Las autoridades arrestan a un conductor en estado de ebriedad, tras intentar embestir a funcionarios policiales y resistirse a la detención en La Ceiba, Atlántida.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles 15, cerca de las 03:00 a. m., cuando agentes de la Unidad Departamental de Prevención N.º 1 (UDEP-1) efectuaban patrullajes preventivos en la zona.

Durante el recorrido, los uniformados observaron un vehículo Toyota Corolla, color negro, que circulaba a alta velocidad, por lo que le indicaron al conductor que se detuviera.

Sin embargo, el sospechoso habría ignorado la señal de los agentes y continuado la marcha de manera peligrosa, dirigiendo el automóvil hacia donde se encontraban los funcionarios, quienes tuvieron que apartarse para evitar ser impactados.

Capturan a un hombre señalado por el supuesto delito de asesinato en Baracoa, Cortés

Luego del presunto intento de agresión, los agentes policiales iniciaron una persecución al vehículo hasta darle alcance en la colonia Irías del Este, lugar donde el conductor finalmente detuvo su recorrido frente a un inmueble.

Al momento de la intervención, el individuo, residente y originario de La Ceiba, habría reconocido que manejaba bajo los efectos del alcohol. Asimismo, se negó a proporcionar sus documentos personales y del automotor, además de adoptar una actitud hostil contra los funcionarios mediante expresiones ofensivas.

El procedimiento de detención se complicó cuando los agentes intentaron asegurar al sospechoso para trasladarlo bajo custodia. Según el informe policial, el individuo opuso resistencia y habría agredido físicamente a dos de los funcionarios que participaban en la intervención.

En medio del altercado, el hombre intentó escapar a pie; sin embargo, perdió el equilibrio durante la huida y cayó sobre la superficie de la calle, ocasionándose una lesión en el lado izquierdo del rostro debido al impacto.

Tras la caída, los funcionarios lo trasladaron al Hospital Atlántida, donde recibió atención médica.

En Támara permanecerán los tres acusados por la masacre de 20 personas en Rigores, Colón

Las autoridades informaron que coordinaron con los familiares del detenido cualquier atención médica adicional, mientras se prepara el expediente que será remitido a la Fiscalía por presunta conducción temeraria, atentado y lesiones contra la autoridad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias