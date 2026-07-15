Fiscalía presenta pruebas y juez dicta prisión preventiva a capturados en finca Matarras

San Pedro Sula, Honduras.

Un juzgado hondureño dictó este miércoles auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra cinco personas capturadas durante un allanamiento realizado en la finca de palma africana Matarras, ubicada en Mezapa, municipio de Esparta, Atlántida. La resolución fue emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, luego de desarrollar la audiencia inicial del caso con la participación del Ministerio Público, la defensa y los imputados, quienes comparecieron de forma virtual desde centros penitenciarios en Tegucigalpa. Los procesados son Junior Antonio Cardona Chirinos, Edwin Alexander Arteaga Núñez, Geisi Noé Castro Padilla, Allan David Castro Padilla y Deylin Nicole Núñez López, quienes permanecerán en prisión mientras continúa el proceso judicial.

De acuerdo con la resolución, los cinco fueron procesados por los supuestos delitos de asociación para delinquir y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad y del orden público del Estado de Honduras.

Durante la audiencia, el Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal y presentó pruebas documentales, periciales, testimoniales e intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, con las que solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Por su parte, la defensa de los imputados incorporó pruebas de descargo con el propósito de desvirtuar los señalamientos de la Fiscalía, cuestionar los testimonios presentados y solicitar el sobreseimiento de sus representados. La jueza también determinó que el delito de tenencia de municiones quedara absorbido dentro de la acusación por porte ilegal de armas, al considerar que las municiones aseguradas correspondían a las armas decomisadas durante el operativo. En la misma resolución, el órgano jurisdiccional dictó sobreseimiento provisional a favor de los acusados por los delitos de tenencia indebida de uniformes, insignias y equipo militar, así como por robo y uso de vehículo automotor, al estimar que las pruebas presentadas resultaban insuficientes para individualizar esas conductas. Según el expediente judicial, entre las evidencias figuraban tres motocicletas decomisadas, una de las cuales presentaba alteraciones que impedían establecer, mediante las pericias disponibles, si correspondía al vehículo con reporte de robo mencionado en la investigación. La medida de prisión preventiva será cumplida bajo la custodia del Centro Penitenciario Nacional para hombres y de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ambos ubicados en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.