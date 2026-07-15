Garífunas bloquean la CA-13 en Tela en protesta por detenciones durante desalojo

Tela, Atlántida

Miembros de la comunidad garífuna, con el respaldo de organizaciones aliadas, bloquearon este miércoles la carretera CA-13, a la altura del desvío hacia la comunidad de Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela, Atlántida. La medida de presión surge en exigencia de la liberación inmediata de cuatro defensores garífunas que fueron detenidos recientemente durante un desalojo en la comunidad de San Juan.

La protesta pacífica coincide con el desarrollo de la audiencia inicial programada para este miércoles en los juzgados de Tela. Sin embargo, el malestar de los manifestantes aumentó luego de que, según denunciaron, las autoridades trasladaran el proceso judicial a la ciudad de San Pedro Sula, una decisión que la comunidad interpreta como una estrategia para desmovilizar la protesta.

Malestar

Durante la manifestación, lideresas comunitarias denunciaron el acoso sistemático, la estigmatización y el despojo territorial que, afirman, han enfrentado históricamente sus comunidades. "Aquí vamos a estar indefinidamente hasta que suspendan ese juicio. Vamos a instalar nuestras tiendas de campaña. Quieren desaparecer al pueblo garífuna, y no solo con las leyes, sino con toda la campaña de atacar a nuestro pueblo diciendo que somos terroristas", dijo una representante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh). "Aquí les vamos a demostrar que los garífunas no solo bailamos, sino que peleamos por nuestros derechos históricos. Ellos quieren que solo les vayamos a bailar, pero ya no vamos a seguirles bailando, ya que tocaron a un pueblo guerrero", agregó la representante de Ofraneh.

Solidaridad

La movilización no ha sido aislada. Los defensores del territorio garífuna cuentan con el acompañamiento de la Alianza Indígena Campesina del sector, cuyos integrantes alertan sobre el precedente que, a su juicio, representan estas capturas para las comunidades organizadas de la región. "A los garífunas los van a hacer desaparecer así como a otros", advirtió un representante de la alianza, quien señaló que la criminalización de la protesta social y la persecución contra defensores de la tierra es una problemática que, según afirmó, se extiende en distintas zonas del país.