Embalse Los Laureles podría entrar en etapa crítica el próximo 24 de agosto

Tegucigalpa, Honduras

El embalse Los Laureles mantiene en alerta a las autoridades de agua potable de Tegucigalpa debido a la disminución de sus niveles, que podrían llevarlo a una etapa crítica a finales de agosto si no se presentan lluvias significativas.

El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, informó que actualmente la represa se encuentra al 35% de su capacidad, una cifra que refleja la reducción constante del almacenamiento.

Boquín explicó que, aunque el embalse todavía cuenta con agua para continuar operando, existe preocupación por el descenso del nivel, ya que en las últimas semanas han quedado expuestas zonas que antes permanecían cubiertas.

"Estamos al 35%. Dejamos de poder operar cuando llegue al 15%", detalló el funcionario durante una entrevista televisiva, al explicar los escenarios que enfrenta el sistema de abastecimiento.

El gerente de la UMAPS indicó que el nivel recomendado para mantener una operación adecuada es no bajar del 25%, debido a que una disminución mayor podría afectar el proceso de potabilización.

Según explicó, cuando los niveles de agua son más bajos, los equipos pueden extraer una mezcla con mayor presencia de lodo, lo que obliga a incrementar el uso de químicos y eleva los costos del tratamiento.

"En un caso de emergencia tendremos que hacerlo, pero no quisiéramos llegar a ese punto", manifestó Boquín al referirse a las medidas que tendrían que aplicar si continúa la reducción del embalse.

De acuerdo con las proyecciones de la institución, si se mantienen las condiciones actuales y no llegan lluvias que ayuden a recuperar las fuentes de abastecimiento, Los Laureles podría entrar en zona crítica el próximo 24 de agosto.