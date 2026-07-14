Maestros se quejan por largas filas para para tramitar adelanto de décimo salario

San Pedro Sula, Honduras

Docentes activos y jubilados denunciaron largas filas y demoras en las oficinas regionales del Instituto de Previsión Social del Magisterio (Inprema), en San Pedro Sula, donde acudieron para tramitar el adelanto de sus décimos salarios.

Los solicitantes también cuestionaron los requisitos del proceso y pidieron a las autoridades mejorar el sistema de atención.

Durante la jornada, decenas de maestros esperaban su turno para realizar el trámite. Algunos señalaron que el adelanto del décimo representa un apoyo para afrontar gastos relacionados con salud, alimentación, vivienda y otras necesidades del hogar, en un contexto de incremento en el costo de vida.

Los educadores también expresaron inconformidad con los estudios socioeconómicos que forman parte del procedimiento para acceder al beneficio, al considerar que no reflejan la realidad económica de muchos afiliados al instituto.