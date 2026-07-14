Maestros se quejan por largas filas para para tramitar adelanto de décimo salario

Docentes activos y jubilados denunciaron largas filas y demoras en las oficinas regionales del Instituto de Previsión Social del Magisterio (Inprema), en San Pedro Sula, donde acudieron para tramitar el adelanto de sus décimos salarios.
Los solicitantes también cuestionaron los requisitos del proceso y pidieron a las autoridades mejorar el sistema de atención.
Durante la jornada, decenas de maestros esperaban su turno para realizar el trámite. Algunos señalaron que el adelanto del décimo representa un apoyo para afrontar gastos relacionados con salud, alimentación, vivienda y otras necesidades del hogar, en un contexto de incremento en el costo de vida.
Los educadores también expresaron inconformidad con los estudios socioeconómicos que forman parte del procedimiento para acceder al beneficio, al considerar que no reflejan la realidad económica de muchos afiliados al instituto.
Entre los docentes que acudieron a realizar el trámite se encontraba la profesora jubilada Doris Wood, originaria de Puerto Cortés, quien relató que salió de su vivienda a las 3:00 de la madrugada para llegar antes de la apertura de las oficinas y asegurar uno de los primeros turnos de atención.
La docente jubilada, quien laboró durante 33 años y seis meses en el sistema educativo, explicó que el adelanto del décimo le permite cubrir gastos de salud, adquirir medicamentos y atender otros compromisos económicos.
"Muchos necesitamos resolver problemas de salud, comprar medicamentos o pagar alquileres. Antes de este beneficio debíamos recurrir a prestamistas que cobraban intereses muy altos", expresó.
Wood también solicitó revisar la Ley del Inprema y mejorar las condiciones de atención para los docentes jubilados."Venimos a reclamar lo que nos pertenece y nos tratan como mendigos, cuando somos los legítimos dueños del Inprema", manifestó.
Otros maestros coincidieron en que el sistema de atención requiere mejoras para reducir las filas y evitar que los usuarios permanezcan durante horas a la intemperie.
Los docentes esperan que el Inprema implemente medidas para agilizar la atención y reducir los tiempos de espera, especialmente para quienes viajan desde otros municipios.
Asimismo, solicitan que se revisen los procedimientos para acceder al adelanto de los décimos salarios y que se garantice un servicio más eficiente a los afiliados.