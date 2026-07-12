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Cajas puente abren vías alternas para evadir el tráfico en sector sureste

Ante el colapso vial en horas picos de arterias importantes como el bulevar del Este, la 20, 27 y 33 calle se han habilitados pasos alternativos en algunos puntos de esa zona de la ciudad

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 09:40 -
  • Laura Amaya
Cajas puente abren vías alternas para evadir el tráfico en sector sureste

Las nuevas obras de infraestructura vial buscan mejorar la seguridad, reducir los tiempos de traslado y beneficiar a miles de conductores y vecinos de la ciudad.

 Foto: Cortesia
San Pedro Sula, Honduras

La construcción de un nuevo puente vehicular en el sector de Jucutuma y las cajas puentes en sectores como Cabañas, Valle de Sula y Satélite se suman a las obras viales para descongestionar las principales arterias del este de la ciudad.

En San Pedro Sula se han concluido o están en marcha algunas soluciones viales que los ciudadanos deben conocer, ya que les permitirá evadir las vías de mayor tráfico, particularmente en horas pico.

Por ejemplo, se avanza en la construcción de la caja puente de la 31 calle de la colonia Valle de Sula, sobre el canal Sunseri. Además se construye otra entre la 16 y 17 calles del barrio Cabañas.

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Estas intervenciones buscan descongestionar el tráfico vehicular y habilitar rutas alternas para los conductores que se desplazan hacia el segundo anillo, así como hacia la 27 y la 33 calle.

Recientemente también se habilitó el paso por la caja puente de la 20 calle en el sector sureste de la ciudad. Este paso por el crique El Sauce se localiza al finalizar la 20 calle, por las residenciales de Costa del Este y conecta con colonias como la Sandoval Sorto y aledañas.

Se anunció también la construcción de otra caja similar a inmediaciones de La Cosecha para unir el bulevar Las Torres con La Sabana y Villeda Morales.

La construcción de la caja puente en el barrio Cabañas busca habilitar una nueva vía de alivio para los conductores que se dirigen hacia el segundo anillo y las avenidas 27 y 33.

La construcción de la caja puente en el barrio Cabañas busca habilitar una nueva vía de alivio para los conductores que se dirigen hacia el segundo anillo y las avenidas 27 y 33.

 (Foto:Neptalí Romero/LA PRENSA)

El puente del sector Jucutuma constituye una nueva solución vial de infraestructura para mejorar la circulación entre esta comunidad y el municipio de Choloma, especialmente durante las horas de mayor congestionamiento.

La obra, ejecutada con una inversión de ocho millones de lempiras, forma parte de un paquete de proyectos de infraestructura orientados a mejorar la movilidad en la ciudad.

El puente fue construido en un período de tres meses y ya se encuentra habilitado para el tránsito vehicular. La nueva estructura sustituye al antiguo paso, cuyo deterioro representaba un riesgo tanto para conductores como para peatones.

Santo Gutiérrez, vicepresidente del patronato destacó que la nueva infraestructura representa un beneficio para toda la comunidad y los sectores aledaños, ya que mejora la seguridad y la movilidad de quienes transitan diariamente por la zona.

Santo Gutiérrez, vicepresidente del patronato destacó que la nueva infraestructura representa un beneficio para toda la comunidad y los sectores aledaños, ya que mejora la seguridad y la movilidad de quienes transitan diariamente por la zona.

 (Foto:Neptali Romero/LA PRENSA)

Santos Gutiérrez, vicepresidente del patronato, explicó a LA PRENSA que la comunidad llevaba varios años solicitando la construcción de un nuevo puente y que la petición formal fue presentada hace aproximadamente seis meses.

"El puente anterior estaba muy débil y ya no permitía el paso de vehículos pesados. Esta obra es de gran ayuda para toda la comunidad Roberto Larios Silva", manifestó.

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De acuerdo con los vecinos, la infraestructura beneficiará de forma directa a más de cinco colonias, favoreciendo entre 2,000 y 2,500 familias.

Además, servirá como una ruta alterna cuando la carretera principal de Jucutuma registre fuertes congestionamientos, reduciendo los tiempos de traslado de quienes se desplazan diariamente por el sector.

El nuevo puente de Jucutuma ya está habilitado y beneficiará a más de 2,500 familias, además de servir como vía alterna para aliviar el tráfico en la zona.

El nuevo puente de Jucutuma ya está habilitado y beneficiará a más de 2,500 familias, además de servir como vía alterna para aliviar el tráfico en la zona.

 (Foto:Neptalí Romero/LA PRENSA)

Los habitantes esperan que, tras la finalización del puente, las autoridades continúen con la pavimentación de las vías de acceso para mejorar la conectividad y facilitar la circulación de vehículos en toda la zona.

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Redacción web
Laura Amaya

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