Cajas puente abren vías alternas para evadir el tráfico en sector sureste

San Pedro Sula, Honduras

La construcción de un nuevo puente vehicular en el sector de Jucutuma y las cajas puentes en sectores como Cabañas, Valle de Sula y Satélite se suman a las obras viales para descongestionar las principales arterias del este de la ciudad. En San Pedro Sula se han concluido o están en marcha algunas soluciones viales que los ciudadanos deben conocer, ya que les permitirá evadir las vías de mayor tráfico, particularmente en horas pico. Por ejemplo, se avanza en la construcción de la caja puente de la 31 calle de la colonia Valle de Sula, sobre el canal Sunseri. Además se construye otra entre la 16 y 17 calles del barrio Cabañas.

Estas intervenciones buscan descongestionar el tráfico vehicular y habilitar rutas alternas para los conductores que se desplazan hacia el segundo anillo, así como hacia la 27 y la 33 calle. Recientemente también se habilitó el paso por la caja puente de la 20 calle en el sector sureste de la ciudad. Este paso por el crique El Sauce se localiza al finalizar la 20 calle, por las residenciales de Costa del Este y conecta con colonias como la Sandoval Sorto y aledañas. Se anunció también la construcción de otra caja similar a inmediaciones de La Cosecha para unir el bulevar Las Torres con La Sabana y Villeda Morales.

El puente del sector Jucutuma constituye una nueva solución vial de infraestructura para mejorar la circulación entre esta comunidad y el municipio de Choloma, especialmente durante las horas de mayor congestionamiento. La obra, ejecutada con una inversión de ocho millones de lempiras, forma parte de un paquete de proyectos de infraestructura orientados a mejorar la movilidad en la ciudad. El puente fue construido en un período de tres meses y ya se encuentra habilitado para el tránsito vehicular. La nueva estructura sustituye al antiguo paso, cuyo deterioro representaba un riesgo tanto para conductores como para peatones.

Santos Gutiérrez, vicepresidente del patronato, explicó a LA PRENSA que la comunidad llevaba varios años solicitando la construcción de un nuevo puente y que la petición formal fue presentada hace aproximadamente seis meses. "El puente anterior estaba muy débil y ya no permitía el paso de vehículos pesados. Esta obra es de gran ayuda para toda la comunidad Roberto Larios Silva", manifestó.

De acuerdo con los vecinos, la infraestructura beneficiará de forma directa a más de cinco colonias, favoreciendo entre 2,000 y 2,500 familias. Además, servirá como una ruta alterna cuando la carretera principal de Jucutuma registre fuertes congestionamientos, reduciendo los tiempos de traslado de quienes se desplazan diariamente por el sector.