Detienen a menor de 16 años por la muerte de una mujer de la tercera edad en La Ceiba

La Ceiba

Según el reporte oficial de las autoridades, el jovencito es un presunto integrante de la peligrosa banda criminal conocida como “Los Grillos” , una estructura delictiva vinculada a múltiples hechos violentos en la zona atlántica del país.

Un menor de 16 años de edad fue aprehendido en las últimas horas por miembros de la Policía Nacional , al considerársele responsable de la muerte de una mujer de la tercera edad, un crimen que conmocionó a la comunidad el año pasado.

El expediente investigativo detalla que el fatídico suceso tuvo lugar el año pasado en el barrio Girasoles de La Ceiba. Ese día, la mujer fue interceptada en la vía pública por dos sujetos armados que, sin mediar, dispararon contra ella en repetidas ocasiones. Debido a la gravedad de los impactos de bala, la víctima falleció de manera inmediata en el lugar del ataque.

Tras meses de seguimiento y trabajos de inteligencia, los agentes policiales lograron ubicar y requerir al adolescente, quien ya fue puesto a la disposición de las autoridades competentes para que responda por la presunta comisión del delito de homicidio.

La Policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero del segundo implicado en este condenable crimen que le arrebató la vida a la mujer de la tercera edad.