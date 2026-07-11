Capturan a hombre acusado de producir material sobre menores en Chamelecón

Chamelecón, San Pedro Sula

Las autoridades capturaron este sábado a un hombre durante un allanamiento realizado en un sector de Chamelecón, en San Pedro Sula, como parte de una investigación por presuntos delitos sexuales cometidos en perjuicio de dos menores de edad.

La operación fue ejecutada por la Unidad Contra la Trata de Personas del Ministerio Público, en conjunto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y con apoyo de efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).