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Capturan a hombre acusado de producir material sobre menores en Chamelecón

Autoridades del Ministerio Público y la ATIC capturaron a un hombre durante un allanamiento en Chamelecón, San Pedro Sula, por su presunta vinculación con delitos en perjuicio de dos menores de edad

Capturan a hombre acusado de producir material sobre menores en Chamelecón

El sospechoso fue detenido durante un allanamiento ejecutado por equipos del Ministerio Público y la ATIC en un sector de Chamelecón, San Pedro Sula.
Chamelecón, San Pedro Sula

Las autoridades capturaron este sábado a un hombre durante un allanamiento realizado en un sector de Chamelecón, en San Pedro Sula, como parte de una investigación por presuntos delitos sexuales cometidos en perjuicio de dos menores de edad.

La operación fue ejecutada por la Unidad Contra la Trata de Personas del Ministerio Público, en conjunto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y con apoyo de efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

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De acuerdo con la información oficial, el detenido es investigado por su supuesta participación en delitos relacionados con la tenencia y elaboración de material de pornografía infantil, además de otras agresiones sexuales contra las víctimas.

Tras la captura, los agentes de la ATIC remitieron el informe investigativo al equipo de fiscales, quienes continuarán con el proceso judicial correspondiente para determinar la responsabilidad penal del imputado.

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Redacción La Prensa
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