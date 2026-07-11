Hallan muerto a hombre que habría sido raptado y torturado en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un hombre identificado como Jair Onil Palma Godoy fue encontrado muerto este sábado en colonia Nueva Suyapa, sector Flores de Oriente, en Tegucigalpa, luego de haber sido presuntamente raptado por sujetos encapuchados, según información preliminar.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de 38 años, habría sido llevada por la fuerza hasta el lugar donde fue encontrada sin vida. Investigadores indicaron que el cuerpo presentaba signos de tortura, además de varios impactos de bala.

El hombre fue hallado tendido boca abajo, con sus manos amarradas hacia atrás. Asimismo, las autoridades señalaron que presentaba signos de asfixia y que habría recibido al menos siete disparos antes de ser abandonado en la zona.