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Hallan muerto a hombre que habría sido raptado y torturado en Tegucigalpa

Jair Onil Palma Godoy, de 38 años, fue hallado muerto en Tegucigalpa con signos de tortura, las manos amarradas y varios impactos de bala

Hallan muerto a hombre que habría sido raptado y torturado en Tegucigalpa

Como Jair Onil Palma Godoy fue identificado el hombre hallado sin vida en la colonia Nueva Suyapa, sector Flores de Oriente, en Tegucigalpa.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Un hombre identificado como Jair Onil Palma Godoy fue encontrado muerto este sábado en colonia Nueva Suyapa, sector Flores de Oriente, en Tegucigalpa, luego de haber sido presuntamente raptado por sujetos encapuchados, según información preliminar.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de 38 años, habría sido llevada por la fuerza hasta el lugar donde fue encontrada sin vida. Investigadores indicaron que el cuerpo presentaba signos de tortura, además de varios impactos de bala.

El hombre fue hallado tendido boca abajo, con sus manos amarradas hacia atrás. Asimismo, las autoridades señalaron que presentaba signos de asfixia y que habría recibido al menos siete disparos antes de ser abandonado en la zona.

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Al momento del hallazgo, Jair Palma Godoy vestía un centro de color blanco y un pantalón tipo bombero color azul. Su cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición, debido a que, según información preliminar, habría sido privado de su libertad tres días antes.

La víctima fue plenamente identificada por sus familiares, quienes llegaron hasta las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el reconocimiento correspondiente y reclamar el cuerpo.

Según datos recopilados, Jair Onil Palma Godoy era originario del departamento de Olancho, pero desde hace varios años residía en Tegucigalpa.

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Familiares lamentaron la forma en que fue encontrado y pidieron que las autoridades investiguen las circunstancias que rodearon su muerte para dar con los responsables.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y no se han reportado capturas relacionadas con este caso. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer el asesinato.

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Redacción La Prensa
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