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Uno de cada dos vehículos es una moto: parque vehicular roza los 3.6 millones

El país sumó 402,912 unidades entre 2024 y 2025. Más de la mitad de ese crecimiento corresponde a motocicletas, que ya representan el 50.12% del parque vehicular

Uno de cada dos vehículos es una moto: parque vehicular roza los 3.6 millones

Los precios accesibles, las facilidades de pago y el costo de los combustibles impulsan el uso de motocicletas, mientras la recaudación vehicular podría alcanzar los 5,400 millones de lempiras en 2026.

 Fotos: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Honduras se mueve cada vez más sobre dos ruedas. Las motocicletas ya representan más de la mitad del parque vehicular nacional y se han convertido en la principal explicación del acelerado incremento de unidades que circulan por las calles y carreteras del país.

Entre 2024 y 2025, el parque vehicular pasó de 3,193,241 a 3,596,153 unidades, lo que significa que en apenas un año se incorporaron 402,912 vehículos nuevos y usados.

Las cifras están contenidas en el informe Honduras en Cifras 2023-2025, publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), que evidencia un cambio en las preferencias de movilidad de los hondureños.

Del incremento total registrado, 212,896 unidades corresponden a motocicletas. El número de vehículos de dos ruedas pasó de 1,589,767 en 2024 a 1,802,663 al cierre de 2025.

Con ese crecimiento, las motocicletas concentran el 50.12% del parque vehicular, mientras los automotores representan el 47.57% y los remolques el 2.31%.

La tendencia confirma que las motos, que desde 2024 desplazaron a los automotores del primer lugar, dejaron de ser una alternativa secundaria para convertirse en el principal medio de transporte de miles de hogares hondureños.

Ejecutivos de empresas distribuidoras atribuyen el fenómeno a los precios más accesibles, las facilidades de financiamiento y el menor consumo de combustible frente a un automóvil.

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El encarecimiento de la movilidad también ha provocado que trabajadores, comerciantes y familias busquen opciones más económicas para desplazarse, especialmente en ciudades afectadas por el congestionamiento vial y las deficiencias del transporte público.

Por categoría de uso, los vehículos particulares concentran la mayor parte de los registros, con 1,799,447 motocicletas y 1,630,361 automotores.

Aunque avanzaron a un ritmo menor, los automotores también registraron un crecimiento considerable. La cantidad de unidades aumentó en 156,527, al pasar de 1,554,050 en 2024 a 1,710,577 durante 2025.

La importación y registro de remolques, por su parte, creció en 33,489 unidades. El BCH reportó que esta categoría pasó de 49,424 a 82,913 unidades en el periodo analizado.

Uno de cada dos vehículos es una moto: parque vehicular roza los 3.6 millones
(Honduras cerró 2025 con 1.8 millones de motocicletas, equivalentes al 50.12% del parque vehicular, según cifras divulgadas por el BCH.)

Recaudación millonaria

​El crecimiento del parque vehicular no solo está transformando la movilidad, sino que también elevará los ingresos que recibe el Estado por concepto de matrícula.

La Oficina de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP) proyecta recaudar alrededor de 5,400 millones de lempiras por la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV) durante 2026.

La cifra supone un aumento cercano a 1,000 millones de lempiras en comparación con los 4,400 millones previstos anteriormente.

El incremento se explica por la incorporación de más vehículos al registro nacional y por los ajustes a la tasa municipal aprobados por varias alcaldías.

La tasa vehicular se mantiene vigente desde 2002 y su cálculo depende del cilindraje, el tipo de vehículo, su antigüedad y el valor comercial de la unidad.

Las empresas distribuidoras consideran que la venta de motocicletas continuará mostrando resultados positivos en el corto y mediano plazo, impulsada por la necesidad de contar con un transporte propio y de menor costo.

El crecimiento, sin embargo, también supone mayores desafíos para el país en materia de seguridad vial, regulación, infraestructura y control del tránsito, en un escenario en el que las motocicletas ya dominan el mapa vehicular de Honduras.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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