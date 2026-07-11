Uno de cada dos vehículos es una moto: parque vehicular roza los 3.6 millones

Tegucigalpa, Honduras

Honduras se mueve cada vez más sobre dos ruedas. Las motocicletas ya representan más de la mitad del parque vehicular nacional y se han convertido en la principal explicación del acelerado incremento de unidades que circulan por las calles y carreteras del país.

Entre 2024 y 2025, el parque vehicular pasó de 3,193,241 a 3,596,153 unidades, lo que significa que en apenas un año se incorporaron 402,912 vehículos nuevos y usados.

Las cifras están contenidas en el informe Honduras en Cifras 2023-2025, publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), que evidencia un cambio en las preferencias de movilidad de los hondureños.

Del incremento total registrado, 212,896 unidades corresponden a motocicletas. El número de vehículos de dos ruedas pasó de 1,589,767 en 2024 a 1,802,663 al cierre de 2025.

Con ese crecimiento, las motocicletas concentran el 50.12% del parque vehicular, mientras los automotores representan el 47.57% y los remolques el 2.31%.

La tendencia confirma que las motos, que desde 2024 desplazaron a los automotores del primer lugar, dejaron de ser una alternativa secundaria para convertirse en el principal medio de transporte de miles de hogares hondureños.

Ejecutivos de empresas distribuidoras atribuyen el fenómeno a los precios más accesibles, las facilidades de financiamiento y el menor consumo de combustible frente a un automóvil.