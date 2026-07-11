"Se cruzó un semáforo en rojo": capturan a padre tras accidente en el que murió su hijo en Puerto Cortés

La tragedia vial ocurrida en Puerto Cortés dio un nuevo giro este sábado 11 de julio, luego de que la Policía Nacional confirmara la captura del conductor de un vehículo tipo pick-up, a quien se supone responsable de los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria, tras el accidente en el que murió su hijo de dos años y otras tres personas resultaron gravemente heridas.
De acuerdo con el informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el detenido, de 63 años, enfrenta señalamientos por los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria, tras las investigaciones realizadas por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat).
Según las diligencias técnicas, el accidente ocurrió en el barrio El Porvenir, en Puerto Cortés, cuando el conductor del pick-up presuntamente irrespetó la luz roja de un semáforo, impactando contra un vehículo turismo.
Como resultado de la colisión, un menor de apenas dos años perdió la vida, mientras que otros tres ocupantes del mismo carro sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados a un centro asistencial.
De forma preliminar, se confirmó que el hombre arrestado sería el padre del menor fallecido y quien conducía el vehículo en el que viajaba su familia con destino a la zona norte del país para disfrutar de un viaje vacacional.
El bebé sufrió heridas de gravedad y falleció a consecuencia del fuerte impacto, según la información preliminar recabada tras el accidente.
Como parte de la investigación, especialistas de la SIAT realizaron la inspección de la escena, el levantamiento de indicios, el análisis de cámaras de videovigilancia y practicaron la prueba de alcoholemia al conductor del pick-up.
El examen de alcoholemia dio resultado negativo; sin embargo, la Policía informó que los elementos técnicos recopilados apuntan a una presunta inobservancia de las normas de tránsito por parte del conductor señalado.
En cumplimiento del procedimiento legal, el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes junto con el informe técnico elaborado por los investigadores, quienes continúan con el proceso para determinar las responsabilidades correspondientes
La Policía Nacional reiteró que las investigaciones permitieron establecer, de manera preliminar, que el conductor del pick-up habría cruzado el semáforo con la luz roja, maniobra que desencadenó la colisión y el volcamiento del vehículo.
Aún no se ha revelado la identidad del conctuctor ni la de las víctimas.
Fotografía del momento exacto del accidente entre el pick-up y turismo en El Porvenir, Puerto Cortés.