"Se cruzó un semáforo en rojo": capturan a padre tras accidente en el que murió su hijo en Puerto Cortés

La tragedia vial ocurrida en Puerto Cortés dio un nuevo giro este sábado 11 de julio, luego de que la Policía Nacional confirmara la captura del conductor de un vehículo tipo pick-up, a quien se supone responsable de los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria, tras el accidente en el que murió su hijo de dos años y otras tres personas resultaron gravemente heridas.