Ministro de Copeco verifica avances del Sistema de Alerta Temprana en la zona norte

El ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, supervisó los avances del Plan de Acciones Anticipatorias en la zona norte del país, una estrategia orientada a fortalecer el Sistema de Alerta Temprana (SAT) y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias provocadas por fenómenos naturales.
Durante la gira, el funcionario verificó el progreso de las acciones destinadas a reforzar el monitoreo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, así como la emisión oportuna de alertas para las comunidades con mayor riesgo, especialmente en el valle de Sula.
De acuerdo con Copeco, el plan contempla la modernización del equipamiento, el fortalecimiento del monitoreo técnico y una coordinación permanente con los equipos desplegados en el territorio, con el objetivo de anticiparse a las emergencias y reducir el impacto de inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados a la temporada lluviosa.
Las autoridades señalaron que estas acciones permitirán optimizar los tiempos de respuesta, mejorar la precisión de los pronósticos y fortalecer la toma de decisiones antes de que ocurra una emergencia, protegiendo la vida y el patrimonio de las familias que habitan en zonas vulnerables.
Alex Estévez, subcomisionado de la región noroccidental, explicó a LA PRENSA que los Sistemas de Alerta Temprana se han convertido en una herramienta fundamental para disminuir los riesgos en comunidades expuestas a amenazas naturales.
"Los Sistemas de Alerta Temprana han demostrado ser fundamentales para reducir riesgos y proteger vidas durante inundaciones, deslizamientos y otros eventos naturales", señaló Estévez.
El especialista indicó que el fortalecimiento de estos sistemas no solo depende de la tecnología y los equipos de monitoreo, sino también de la capacitación de las comunidades y de la coordinación entre las instituciones encargadas de la gestión del riesgo.
Copeco reiteró que la prevención continúa siendo uno de los pilares de su estrategia institucional, por lo que mantendrá las labores de supervisión y el fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana en las zonas con mayor vulnerabilidad del país, con el propósito de mejorar la preparación de las comunidades frente a futuras emergencias.