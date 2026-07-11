Ministro de Copeco verifica avances del Sistema de Alerta Temprana en la zona norte

San Pedro Sula, Honduras

El ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, supervisó los avances del Plan de Acciones Anticipatorias en la zona norte del país, una estrategia orientada a fortalecer el Sistema de Alerta Temprana (SAT) y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias provocadas por fenómenos naturales.

Durante la gira, el funcionario verificó el progreso de las acciones destinadas a reforzar el monitoreo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, así como la emisión oportuna de alertas para las comunidades con mayor riesgo, especialmente en el valle de Sula.

De acuerdo con Copeco, el plan contempla la modernización del equipamiento, el fortalecimiento del monitoreo técnico y una coordinación permanente con los equipos desplegados en el territorio, con el objetivo de anticiparse a las emergencias y reducir el impacto de inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados a la temporada lluviosa.