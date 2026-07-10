Inspecciones y verificaciones digitales refuerzan la seguridad en transporte público

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional, a través de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y la Unidad de Seguridad al Transporte Urbano (Ustu) de San Pedro Sula, mantiene operativos de inspección en unidades de transporte público y controles digitales en distintos puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad. El subinspector Alejandro Valladares informó a LA PRENSA que los operativos se concentran en rutas y terminales con mayor movimiento de pasajeros, donde agentes realizan abordajes preventivos para verificar la identidad de los usuarios mediante herramientas digitales y revisar la documentación correspondiente.

Según el oficial, estas acciones han permitido mantener cero incidencias recientes en el transporte urbano de la ciudad, fortaleciendo la presencia policial y reduciendo el riesgo de delitos. "El objetivo es continuar la lucha contra la extorsión y prevenir delitos conexos como robos, además de identificar personas con órdenes judiciales pendientes", explicó Valladares.

Durante las inspecciones, los agentes verifican la identidad de los pasajeros mediante plataformas digitales para determinar si alguno tiene requerimientos judiciales pendientes o porta armas de forma ilegal. De detectarse alguna irregularidad, se procede conforme a lo establecido por la ley.

El subinspector explicó que estos controles preventivos tienen como objetivo impedir que personas armadas o con antecedentes delictivos utilicen el transporte público para cometer homicidios, robos, asaltos u otros hechos criminales. Los operativos se concentran en los horarios de mayor afluencia de usuarios: durante la mañana, cuando las personas se desplazan hacia sus centros de trabajo y estudio, y en la tarde y noche, coincidiendo con el retorno de miles de pasajeros a sus hogares. Asimismo, Valladares hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante la denuncia oportuna de cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad de los usuarios del transporte público.