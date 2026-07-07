Miembros del Técnico Alemán alzan su voz tras el despido de su director y más personal

Representantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) denunciaron que la separación de Nicolás Ochoa Maldonado, director del centro educativo, y la eliminación de dos estructuras administrativas mantienen a la institución en una crisis que, según afirman, afecta el funcionamiento interno y la atención que reciben los estudiantes.
Durante una entrevista con LA PRENSA, miembros de la comunidad educativa que pidieron omitir su nombre, cuestionaron las decisiones adoptadas por la Secretaría de Educación y sostuvieron que el instituto ha sido "desmantelado" como consecuencia de las recientes acciones administrativas impulsadas por esa dependencia.
De acuerdo con los representantes, la separación del director y la eliminación de varias estructuras de apoyo administrativo han reducido la capacidad de gestión del instituto.
Entre el personal afectado figuran el servicio de enfermería, considerado indispensable para la atención de los estudiantes; el médico del centro; dos guardias de vigilancia y personal de aseo, cuyas funciones son esenciales para el funcionamiento diario del plantel.
Según afirmaron, estas medidas han dificultado la coordinación de los procesos académicos y administrativos, así como la ejecución de trámites necesarios para la operación del centro educativo.
Los voceros aseguraron que, varios meses después de la separación del director, las autoridades educativas aún no les han comunicado oficialmente las razones que motivaron la medida.
"Nos preocupa que no exista una justificación clara. Si hubo alguna irregularidad, debería informarse; pero hasta ahora no se nos ha explicado por qué el director sigue separado de su cargo", expresaron.
Según indicaron, la ausencia de una autoridad con firma administrativa ha impedido realizar gestiones básicas, entre ellas el pago de servicios esenciales para el funcionamiento del instituto.
Esta situación, afirmaron, ha provocado interrupciones en los servicios de internet, afectando tanto las labores administrativas como el desarrollo de las actividades académicas.
Además, señalaron que los estudiantes reciben clases en condiciones difíciles debido a las altas temperaturas y a las limitaciones de infraestructura que enfrenta actualmente el centro educativo.
Los representantes también informaron que han emitido varios pronunciamientos y viajado en dos ocasiones a Tegucigalpa para solicitar información sobre el caso. No obstante, aseguraron que hasta la fecha no han recibido una respuesta oficial sobre la posible reinstalación del director ni sobre el avance de las investigaciones que motivaron su separación.
Ante este escenario, el personal del CTHA reiteró su llamado a la Secretaría de Educación para que explique las razones de las medidas adoptadas y defina la situación administrativa del instituto.
A su juicio, una respuesta oficial permitiría brindar certeza a docentes, empleados y estudiantes, además de garantizar la continuidad de los servicios y el normal desarrollo de las actividades educativas.