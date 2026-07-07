Miembros del Técnico Alemán alzan su voz tras el despido de su director y más personal

San Pedro Sula, Honduras

Representantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) denunciaron que la separación de Nicolás Ochoa Maldonado, director del centro educativo, y la eliminación de dos estructuras administrativas mantienen a la institución en una crisis que, según afirman, afecta el funcionamiento interno y la atención que reciben los estudiantes.

Durante una entrevista con LA PRENSA, miembros de la comunidad educativa que pidieron omitir su nombre, cuestionaron las decisiones adoptadas por la Secretaría de Educación y sostuvieron que el instituto ha sido "desmantelado" como consecuencia de las recientes acciones administrativas impulsadas por esa dependencia.

De acuerdo con los representantes, la separación del director y la eliminación de varias estructuras de apoyo administrativo han reducido la capacidad de gestión del instituto.

Entre el personal afectado figuran el servicio de enfermería, considerado indispensable para la atención de los estudiantes; el médico del centro; dos guardias de vigilancia y personal de aseo, cuyas funciones son esenciales para el funcionamiento diario del plantel.

Según afirmaron, estas medidas han dificultado la coordinación de los procesos académicos y administrativos, así como la ejecución de trámites necesarios para la operación del centro educativo.