Guineo verde, cebolla y tomate encarecen la canasta básica en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Los precios de las verduras mantienen una tendencia al alza en los mercados de San Pedro Sula, una situación que preocupa tanto a comerciantes como a consumidores, quienes afirman que cada semana deben destinar más dinero para adquirir productos esenciales de la canasta básica.

Vendedores del mercado Dandy informaron a LA PRENSA que durante junio y los primeros días de julio los incrementos han sido constantes y han afectado principalmente a los productos de mayor consumo, entre ellos el tomate, la cebolla, el guineo verde, el culantro fino, las habichuelas y la papa, lo que ha encarecido la canasta básica para las familias y los negocios de comida.

Según los comerciantes, el guineo verde registra uno de los mayores aumentos, ya que su precio ha subido aproximadamente un lempira por unidad cada día.

En el caso de la cebolla, el saco registró un incremento de 20 lempiras, lo que obligó a los comerciantes a trasladar ese ajuste al consumidor final. Actualmente, la libra de cebolla amarilla se vende a 24 lempiras, mientras que la cebolla roja se comercializa a 22 lempiras, informó Germán Soto, vendedor del mercado.