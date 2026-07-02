Margarita se aferra a la vida tras sufrir dos paros cardíacos

San Pedro Sula, Honduras.

Irma Margarita Cruz, una niña de apenas dos años, se aferra a la vida en la Unidad de cuidados intensivos pediátricos (Ucip) del hospital Mario Rivas, luego de haber sido mordida por una serpiente venenosa en Comayagua y sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

La menor fue atacada por la serpiente en el sector de El Rodeo, municipio de San José del Potrero. Tras la emergencia, fue trasladada inicialmente al hospital de Yoro y posteriormente referida al Mario Rivas, debido a la gravedad de su condición.

El doctor Juan Carlos Argueta, director del centro asistencial, informó que la niña llegó en estado grave y con un cuadro delicado producto del veneno, por lo que fue ingresada de inmediato a cuidados intensivos, donde permanece bajo vigilancia médica.

“Margarita tiene dos años. Sufrió la mordedura en el norte de Comayagua, por eso fue llevada al hospital de Yoro y luego fue transferida aquí. Cuando nosotros la recibimos, venía en estado grave”, explicó Argueta.

El médico detalló que, durante ese ingreso, la menor presentó dos paros cardiorrespiratorios, una situación que complicó aún más su pronóstico. Sin embargo, el equipo médico logró estabilizarla.