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CSJ designa juez para conocer extradición solicitada por Estados Unidos

La Corte Suprema de Justicia designó a un juez natural para conocer la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra un hondureño acusado de homicidio

CSJ designa juez para conocer extradición solicitada por Estados Unidos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras deberá conocer el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

 Foto: Archivo La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a un juez natural para conocer una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra un ciudadano hondureño acusado de homicidio.

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El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la petición fue recibida por Honduras mediante los canales diplomáticos correspondientes y que el pleno de los 15 magistrados conoció el expediente remitido por las autoridades estadounidenses a través de una corte de Pensilvania.

“El pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia ha sido convocado con el fin de hacer una designación de juez natural para que se conozca el procedimiento de extradición que está siendo solicitado por Estados Unidos a través de la corte de Pensilvania”, explicó Duarte.

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Con la designación, el juez natural tendrá a su cargo el análisis del expediente y deberá ordenar las diligencias que correspondan dentro del procedimiento especial de extradición.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre del ciudadano requerido.

Caso está en una etapa inicial

Duarte explicó que, debido a que el proceso apenas comienza, las autoridades hondureñas todavía no están en condiciones de brindar información sobre los hechos por los que se solicita la extradición ni sobre la identidad del acusado.

“Se trata de la corte de Pensilvania, Estados Unidos, que se constituyen como la unidad jurisdiccional requirente en Estados Unidos y ya se ha trasladado pues todos los antecedentes y el expediente que corresponde a través de los diplomáticos de los canales diplomáticos establecidos”, indicó.

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El portavoz del Poder Judicial agregó que el expediente ya fue trasladado mediante los mecanismos diplomáticos establecidos entre ambos países, por lo que corresponde al juez designado iniciar las actuaciones propias del proceso.

Única solicitud conocida por la CSJ

Melvin Duarte confirmó que esta fue la única solicitud de extradición analizada por el pleno de magistrados durante la jornada.

“Ya no se encuentra pendiente el nombramiento del juez, el juez ya ha sido designado para que desarrolle el proceso en su momento y realice las primeras diligencias y esta es la única solicitud que ha sido conocida por los magistrados", afirmó.

De esta manera, el procedimiento continuará bajo la responsabilidad del juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia, quien deberá determinar las actuaciones correspondientes conforme avance el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

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Redacción La Prensa
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