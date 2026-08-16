CSJ designa juez para conocer extradición solicitada por Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a un juez natural para conocer una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra un ciudadano hondureño acusado de homicidio.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la petición fue recibida por Honduras mediante los canales diplomáticos correspondientes y que el pleno de los 15 magistrados conoció el expediente remitido por las autoridades estadounidenses a través de una corte de Pensilvania. “El pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia ha sido convocado con el fin de hacer una designación de juez natural para que se conozca el procedimiento de extradición que está siendo solicitado por Estados Unidos a través de la corte de Pensilvania”, explicó Duarte.

Con la designación, el juez natural tendrá a su cargo el análisis del expediente y deberá ordenar las diligencias que correspondan dentro del procedimiento especial de extradición. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el nombre del ciudadano requerido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Caso está en una etapa inicial

Duarte explicó que, debido a que el proceso apenas comienza, las autoridades hondureñas todavía no están en condiciones de brindar información sobre los hechos por los que se solicita la extradición ni sobre la identidad del acusado. “Se trata de la corte de Pensilvania, Estados Unidos, que se constituyen como la unidad jurisdiccional requirente en Estados Unidos y ya se ha trasladado pues todos los antecedentes y el expediente que corresponde a través de los diplomáticos de los canales diplomáticos establecidos”, indicó.

El portavoz del Poder Judicial agregó que el expediente ya fue trasladado mediante los mecanismos diplomáticos establecidos entre ambos países, por lo que corresponde al juez designado iniciar las actuaciones propias del proceso.

Única solicitud conocida por la CSJ