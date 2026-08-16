Clima este domingo en Honduras: lluvias leves en algunas regiones

San Pedro Sula.

Condiciones mayormente secas prevalecerán este domingo 16 de agosto en gran parte del territorio hondureño, aunque el ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá la aparición de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en distintos sectores del país. De acuerdo con el pronóstico de Jairo García, meteorólogo de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el viento acelerado proveniente del este y noreste transportará humedad hacia el territorio nacional, generando precipitaciones principalmente en las regiones oriental y norte.

"Este día estarán predominando condiciones secas en la mayor parte del país", explicó García. El especialista detalló que las lluvias y chubascos podrían presentarse con mayor frecuencia en sectores del oriente y norte, mientras que en las regiones central y occidental se esperan precipitaciones y lloviznas débiles y aisladas.

Prevalecerán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional; el viento acelerado del este y noreste transportara humedad desde el Mar Caribe, produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados aislados en el oriente y norte. pic.twitter.com/hS9y3DxEzT — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) August 16, 2026

"Esto va a estar produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados, especialmente en la región oriental y norte", señaló el pronosticador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto al estado del mar, tanto el litoral Caribe como el golfo de Fonseca registrarán oleaje de entre uno y tres pies de altura. Las temperaturas variarán según la región. En Tegucigalpa se prevé una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C, mientras que en la zona central los termómetros alcanzarán hasta 34 °C y descenderán a 23 °C durante las horas más frescas.