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Clima este domingo en Honduras: lluvias leves en algunas regiones

La zona sur tendrá las condiciones más calurosas de la jornada, con una temperatura máxima de 40 °C y una mínima de 29 °C, según el pronóstico de Cenaos.

Clima este domingo en Honduras: lluvias leves en algunas regiones

Panorámica del centro de San Pedro Sula.

San Pedro Sula.

Condiciones mayormente secas prevalecerán este domingo 16 de agosto en gran parte del territorio hondureño, aunque el ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá la aparición de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en distintos sectores del país.

De acuerdo con el pronóstico de Jairo García, meteorólogo de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el viento acelerado proveniente del este y noreste transportará humedad hacia el territorio nacional, generando precipitaciones principalmente en las regiones oriental y norte.

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"Este día estarán predominando condiciones secas en la mayor parte del país", explicó García.

El especialista detalló que las lluvias y chubascos podrían presentarse con mayor frecuencia en sectores del oriente y norte, mientras que en las regiones central y occidental se esperan precipitaciones y lloviznas débiles y aisladas.

"Esto va a estar produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados, especialmente en la región oriental y norte", señaló el pronosticador.

En cuanto al estado del mar, tanto el litoral Caribe como el golfo de Fonseca registrarán oleaje de entre uno y tres pies de altura.

Las temperaturas variarán según la región. En Tegucigalpa se prevé una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C, mientras que en la zona central los termómetros alcanzarán hasta 34 °C y descenderán a 23 °C durante las horas más frescas.

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Para la región insular se pronostica una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 24 °C. En el norte del país, las condiciones serán más cálidas, con registros de hasta 33 °C y mínimas de 26 °C.

En el oriente se esperan temperaturas de entre 23 °C y 33 °C, mientras que la región occidental presentará una máxima de 33 °C y la temperatura mínima más baja del país, de 17 °C.

La zona sur tendrá las condiciones más calurosas de la jornada, con una temperatura máxima de 40 °C y una mínima de 29 °C, según el pronóstico de Cenaos.

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Redacción La Prensa
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