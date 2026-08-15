Tabla de posiciones tras tropiezo de Real España vs Independiente: así quedó

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 3 del Apertura 2026 se puso en marcha este sábado con tres encuentros. En La Paz, el Génesis FC goleó sin problemas al Platense (3-0), un partido que quedó marcado por la histórica transmisión de Diario Diez, GO TV y HCH.

Más tarde, en Choluteca, el Estrella Roja logró empatarlo en los últimos minutos con un gol polémico ante unos Lobos UPN que todavía no conocen el triunfo en este arranque del torneo (2-2).

La jornada sabatina terminó con el empate del Real España ante Independiente en San Pedro Sula (1-1). La 'Máquina', que terminó jugando con uno menos por la expulsión de su capitán Jhow Benavídez, sigue liderando y extiende su racha a 15 partidos sin perder en el estadio Morazán bajo el mando del tico Jeaustin Campos.