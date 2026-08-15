Real España vs Independiente, EN VIVO hoy: hora y dónde ver su partido

¡Tremendo duelo! El Real España tendrá en casa la noche de este sábado 15 de agosto al Club Atlético Independiente de Siguatepeque en el duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2026-2027.
Los Aurinegros lideran con paso firme tras el arranque de la temporada. Los dirigidos por el tico Jeaustin Campos han ganado sus primeros dos partidos y no dejarán soltar la cima de la tabla de posiciones tan fácilmente.
El cuadro sampedrano debutó con un gran triunfo tras la goleada al Platense (0-3) en el Morazán. Posteriormente, doblegó al Génesis FC (2-0) en el mismo recinto. Hoy, nuevamente en casa tendrá invitado: el Independiente, club que regresa a este escenario para buscar su primer triunfo de visita.
Las "Panteras Negras" se estrenaron en el torneo Apertura 2026 con una dura caída ante el Marathón (1-0) en el Morazán. Para la segunda fecha, enderezaron su camino y sacaron un histórico primer triunfo en Liga Nacional ante el CD Choloma (2-1) en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Ahora, intentarán arrebatarle puntos al líder del torneo para ir afianzándose en la Primera División. El Estadio Morazán otra vez abre sus puertas para ser el escenario del último partido de este sábado correspondiente a la tercera fecha.
Hora y dónde ver el Real España vs Independiente
El cotejo arrancará a partir de las 7:30 PM en San Pedro Sula. El partido será transmitido por el canal de Deportes TVC y el minuto a minuto de www.laprensa.hn