Real España vs Independiente, EN VIVO hoy: hora y dónde ver su partido

San Pedro Sula, Honduras.

¡Tremendo duelo! El Real España tendrá en casa la noche de este sábado 15 de agosto al Club Atlético Independiente de Siguatepeque en el duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2026-2027.

Los Aurinegros lideran con paso firme tras el arranque de la temporada. Los dirigidos por el tico Jeaustin Campos han ganado sus primeros dos partidos y no dejarán soltar la cima de la tabla de posiciones tan fácilmente.

El cuadro sampedrano debutó con un gran triunfo tras la goleada al Platense (0-3) en el Morazán. Posteriormente, doblegó al Génesis FC (2-0) en el mismo recinto. Hoy, nuevamente en casa tendrá invitado: el Independiente, club que regresa a este escenario para buscar su primer triunfo de visita.