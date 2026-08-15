¡Cabezazo fulminante! Erick Puerto se estrena con golazo con el Bate Borisov

Bielorrusia.

Apenas unos minutos después de saltar al terreno de juego, Puerto aprovechó su oportunidad y apareció dentro del área para darle una alegría a su equipo.

¡Ya se estrenó! El hondureño Erick “Yío” Puerto vivió una jornada inolvidable al marcar este sábado 15 de agosto su primer gol oficial en Europa con la camiseta del histórico BATE Borisov.

El reloj marcaba el minuto 76 cuando el catracho conectó un tremendo cabezazo que terminó en el fondo de la portería, colocando su nombre en el marcador.

La anotación fue especialmente importante porque terminó siendo la que le permitió al BATE Borisov quedarse con el triunfo ante el FC Vitebsk en el campeonato bielorruso.

Para Puerto, este gol representa un momento especial en su carrera, ya que se trata de su primera diana oficial desde que emprendió la aventura en el fútbol europeo.

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Honduras celebra el estreno goleador del orgullo de Monterrey, Choloma, quien comienza a dejar su huella en Bielorrusia y abre el camino hacia nuevas hazañas con el BATE Borisov.

El catracho fue elegido como el mejor jugador del partido tras su destacada participación.