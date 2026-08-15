Muere menor ahogado en piscina del Patria Marathón; Municipalidad aclara lo ocurrido

Un menor de 13 años perdió la vida este sábado luego de ahogarse en una de las piscinas del complejo deportivo Patria Marathón, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
La víctima fue identificada como José Levis Reyes Canales.
De acuerdo con la información preliminar, el menor habría quedado atorado en las escaleras de la piscina, donde posteriormente fue encontrado sin signos vitales. El hecho generó consternación entre las personas que se encontraban en las instalaciones.
Tras lo ocurrido, la Gerencia de Deportes del Instituto Municipal de Deportes (Inmude) emitió una nota aclaratoria en la que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del menor y detalló las circunstancias bajo las cuales, según la institución, se produjo el incidente.
Inmude explicó que, al momento del hecho, las instalaciones estaban siendo utilizadas para desarrollar actividades del Programa de Olimpiadas Especiales, por lo que dicha actividad estaba bajo responsabilidad de ese programa.
Según la versión proporcionada por la institución municipal, el menor habría ingresado al área de piscinas sin autorización y sin formar parte de la actividad que se desarrollaba en ese espacio.
“Es importante aclarar que, al momento de suscitarse el incidente, las instalaciones se encontraban siendo utilizadas en el marco de las actividades del Programa de Olimpiadas Especiales”, señala el documento emitido por Inmude.
La institución sostuvo que el ingreso del menor al área de piscinas no obedeció a una autorización, disposición o instrucción emitida por las autoridades de Inmude, sino que, según su información, se produjo de manera no autorizada.
El lamentable hecho provocó una movilización en las instalaciones mientras se intentaba auxiliar al menor. Posteriormente se confirmó su fallecimiento por ahogamiento.
La Municipalidad de San Pedro Sula, a través de Inmude, reiteró sus condolencias a la familia del menor y señaló que proporcionará la información requerida como parte de las investigaciones.