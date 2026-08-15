Muere menor ahogado en piscina del Patria Marathón; Municipalidad aclara lo ocurrido

San Pedro Sula, Honduras

Un menor de 13 años perdió la vida este sábado luego de ahogarse en una de las piscinas del complejo deportivo Patria Marathón, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. La víctima fue identificada como José Levis Reyes Canales.

De acuerdo con la información preliminar, el menor habría quedado atorado en las escaleras de la piscina, donde posteriormente fue encontrado sin signos vitales. El hecho generó consternación entre las personas que se encontraban en las instalaciones. Tras lo ocurrido, la Gerencia de Deportes del Instituto Municipal de Deportes (Inmude) emitió una nota aclaratoria en la que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del menor y detalló las circunstancias bajo las cuales, según la institución, se produjo el incidente. Inmude explicó que, al momento del hecho, las instalaciones estaban siendo utilizadas para desarrollar actividades del Programa de Olimpiadas Especiales, por lo que dicha actividad estaba bajo responsabilidad de ese programa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse