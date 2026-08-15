Detienen a dos mujeres por intentar ingresar supuesta droga a centro penal de Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras

Durante una jornada de visitas familiares, dos mujeres fueron requeridas por las autoridades en el centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, luego de que los controles de seguridad detectaran indicios de que portaban presuntas sustancias ilícitas.

De acuerdo con el INP, durante las inspecciones de seguridad, a una de las mujeres se le detectaron tres envoltorios, mientras que a una segunda visitante se le encontró un envoltorio que contenían supuesta droga.

El procedimiento se realizó luego de que el sistema de Body Scan detectara indicios de objetos externos en el cuerpo de las dos ciudadanas que ingresaban como visitantes al centro penitenciario. Ante esta situación, el personal aplicó los protocolos de seguridad establecidos.