Capturan a implicado en la muerte y desaparición de Yorleni Argueta en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras

Las autoridades informaron que el sospechoso tenía una orden de captura vigente por su presunta responsabilidad en los delitos de femicidio agravado y robo agravado, en perjuicio de Yorleni Melissa Argueta Alas.

Un hombre señalado como presunto implicado en la muerte y desaparición de Yorleni Melissa Argueta Alas fue capturado este viernes durante un allanamiento ejecutado en la colonia La Posona, Puerto Cortés.

La operación se concretó después de varias diligencias de investigación y labores de campo desarrolladas por los agentes asignados al caso, quienes lograron establecer la ubicación del sospechoso.

Con la información recopilada, los equipos policiales se desplazaron hasta un inmueble de la colonia La Posona, donde ejecutaron el allanamiento de domicilio autorizado judicialmente.

Durante el procedimiento fue localizado y detenido el hombre requerido por la justicia, quien ahora deberá responder ante las autoridades por los delitos que se le imputan.

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El caso de Yorleni Argueta se encuentra bajo investigación de las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte y desaparición, así como determinar la participación que habría tenido el detenido en estos hechos.

Tras su captura, el sospechoso fue puesto bajo custodia policial y será remitido ante el juzgado correspondiente para continuar con el proceso judicial establecido en la legislación hondureña.

La Policía Nacional indicó que las diligencias investigativas continuarán con el propósito de reunir los elementos necesarios que permitan esclarecer completamente el caso y establecer si existen otras personas involucradas.