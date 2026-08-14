¿Vive en una zona sísmica? Este mapa muestra dónde tiembla más en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La tierra se movió con frecuencia en Honduras durante los últimos tres años y medio, según los registros del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Aunque la mayoría de estos movimientos pasó inadvertida para la población, entre 2023 y el 2 de julio de 2026 se registraron 1,607 sismos en Honduras y sus alrededores. De estos, 587 ocurrieron dentro del territorio hondureño, con concentraciones principalmente en Cortés, Comayagua y el Golfo de Fonseca.

Los datos también permiten dimensionar la magnitud de la actividad sísmica. Del total analizado, 1,092 sismos tuvieron magnitudes inferiores a 2.9 en la escala de Richter; otros 312 se ubicaron entre 3 y 3.4, mientras que 105 alcanzaron magnitudes de entre 3.5 y 3.9.