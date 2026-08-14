¿Vive en una zona sísmica? Este mapa muestra dónde tiembla más en Honduras

Las autoridades afirmaron que algunas zonas son más afectadas por sismos debido al contacto entre las placas tectónicas, así como al sistema de fallas de las Islas del Cisne

¿Vive en una zona sísmica? Este mapa muestra dónde tiembla más en Honduras

Honduras registró más de 1,600 sismos desde 2023 hasta julio de 2026. Los movimientos telúricos no dejaron daños, pese a que algunos fueron de magnitud considerada moderada o fuerte.

 Imagen generada con IA
  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 14:12 /
  • La Prensa Premium
San Pedro Sula, Honduras

La tierra se movió con frecuencia en Honduras durante los últimos tres años y medio, según los registros del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Aunque la mayoría de estos movimientos pasó inadvertida para la población, entre 2023 y el 2 de julio de 2026 se registraron 1,607 sismos en Honduras y sus alrededores. De estos, 587 ocurrieron dentro del territorio hondureño, con concentraciones principalmente en Cortés, Comayagua y el Golfo de Fonseca.

Los datos también permiten dimensionar la magnitud de la actividad sísmica. Del total analizado, 1,092 sismos tuvieron magnitudes inferiores a 2.9 en la escala de Richter; otros 312 se ubicaron entre 3 y 3.4, mientras que 105 alcanzaron magnitudes de entre 3.5 y 3.9.

Entre los movimientos de mayor magnitud registrados en el período, 76 alcanzaron niveles de moderados a fuertes. De estos, 13 tuvieron magnitudes de entre 5 y 5.4 en la escala de Richter, y solamente uno superó la magnitud 6. Los gráficos interactivos permiten explorar la distribución de estos movimientos según su ubicación, magnitud y profundidad.

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El análisis de la actividad sísmica en Honduras coincide con un período marcado por terremotos de gran magnitud en otros países de la región. Venezuela sufrió el 24 de junio de 2026 dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, mientras que Colombia fue sacudida el 10 de agosto por un terremoto de magnitud 7.4. Ambos países registraron pérdidas humanas y daños materiales.

Mario Valdés, jefe de la Unidad de Sismología de Cenaos, explicó que parte de la actividad sísmica del norte está relacionada con el contacto entre las placas de Norteamérica y del Caribe, así como el sistema de fallas de las Islas del Cisne.

Terremotos, profecías y una pregunta inquietante: ¿es el principio del fin?

Aunque Honduras registra menos eventos que otros países de la región, la profundidad y la magnitud influyen en qué tanto puede sentirse un movimiento. Los mapas y gráficos muestran dónde se concentraron los sismos y qué magnitudes alcanzaron durante los últimos tres años y medio.

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