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Terremotos, profecías y una pregunta inquietante: ¿es el principio del fin?

Varios países de América Latina han sentido fuertes movimientos sísmicos, despertando una inquietante pregunta: ¿son solo fenómenos naturales o algunos ven en ellos señales de las profecías bíblicas?

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