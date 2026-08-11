Terremoto en Colombia
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Mundo
Terremoto de Colombia comparte contexto tectónico con Venezuela
El temblor, uno de los más significativos registrados en ese país en los últimos años, se considera "un terremoto en dirección", conforme a los análisis tectónicos y geológicos
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 09:08
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Mundo
Ejército de Colombia despliega rescatistas en Chocó tras terremoto
Redacción La Prensa
Mundo
El reto de dotar de prótesis a los amputados de los terremotos en Venezuela
Redacción La Prensa
Mundo
Hondureño denuncia que ICE lo deportó “a la fuerza” a África
Redacción La Prensa
Mundo
México refuerza seguridad en Michoacán para reactivar exportaciones de aguacate a EEUU
Redacción La Prensa
Mundo
Activistas piden a mesa de diálogo elección inmediata de nuevo ente electoral venezolano
Redacción La Prensa
Mundo
Video captó ataque sicarial que dejó dos muertos en bar de Colombia
Redacción La Prensa
Mundo
El acuerdo Pemex-Petrobras ya está en fase de ejecución, según el canciller mexicano
Redacción La Prensa
Mundo
EE. UU. ofrece más de $100 millones por líderes del CJNG
Redacción La Prensa
Mundo
Volcán de Fuego se intensifica y obliga a evacuar a pobladores en Guatemala
Redacción La Prensa
Mundo
Al menos 57 personas mueren al intentar llegar a Ceuta desde Marruecos
Redacción La Prensa
Mundo
Millones de arañas transforman el arroyo Nahal Sorek, cerca de Jerusalén, en un paisaje tan inquietante como hermoso
Redacción La Prensa
Mundo
El papa León se reúne con Patti Smith en el Palacio Apostólico del Vaticano
Redacción La Prensa