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Volcán de Fuego se intensifica y obliga a evacuar a pobladores en Guatemala
El volcán se encuentra en el centro de Guatemala, situado entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango
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Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 16:08
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