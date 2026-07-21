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Mundo
Maduro y su esposa vuelven ante la justicia estadounidense por proceso penal
El político sudamericano se declaró no culpable ante la justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn
Redacción La Prensa
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Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 18:07
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Redacción La Prensa
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