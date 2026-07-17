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El buque de apoyo de Mark Zuckerberg frente a la costa de la Riviera francesa

El buque de apoyo de la flota de megayates del fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, permanece fondeado en la bahía de Villefranche-sur-Mer, cerca de Niza. La embarcación presta asistencia técnica y logística a los yates del empresario durante sus travesías.

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