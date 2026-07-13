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Trump dice que EE.UU. investiga si Irán tiene drones almacenados en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma la presencia de esos equipos en la isla.

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