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Mundo
Decenas mueren y otras resultan heridas en el mortal incendio de un bar en Bangkok
Un incendio explosivo en un bar de la capital de Tailandia, Bangkok, mató a 27 personas e hirió a decenas más, informaron autoridades el lunes (13 de julio), después de que salidas de emergencia obstruidas dificultaran la huida de clientes que se asfixiaban con el humo mientras intentaban escapar del local en llamas.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 19:07
-
Redacción La Prensa
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