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Europa registró 10.000 muertes de más durante la ola de calor de finales de junio, según datos oficiales.

Los países europeos registraron más de 10.000 muertes por encima de la media durante la ola de calor sin precedentes que azotó el oeste del continente a finales de junio, según datos oficiales.

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