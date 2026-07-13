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El calor extremo en Italia amenaza la producción de parmesano

Las temperaturas extremas en el norte de Italia amenazan la producción del famoso queso parmesano. Con termómetros que superan los 40 °C, las vacas sufren el calor, comen menos y producen hasta un 10% menos de leche, según un informe reciente de la asociación del sector.

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