Arriban a Venezuela buques mexicanos con 388 toneladas de ayuda humanitaria

Los buques de apoyo logístico ARM ‘Isla Holbox’ y ARM ‘Huasteco’, de la Armada de México, arribaron este lunes al puerto venezolano de La Guaira con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalente a 388,42 toneladas, para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.