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Los cubanos se enfrentan a una rutina a oscuras en medio de la crisis eléctrica nacional

Seis meses después del bloqueo petrolero estadounidense, los habaneros sufren prolongados apagones, mientras la anticuada infraestructura cubana lucha por mantener el suministro ante la creciente escasez de combustible.

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