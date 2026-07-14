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Venezolanos de La Guaira, devastada por los terremotos, intentan sobrevivir entre escombros y tiendas de campaña

Casi tres semanas después de que dos terremotos devastaran La Guaira, Venezuela, el lunes (13 de julio), los equipos de rescate continuaron su incansable búsqueda de víctimas, mientras los residentes intentaban sobrevivir entre escombros y tiendas de campaña.

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