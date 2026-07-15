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Un rechazo sentimental terminó en tragedia: investigan la muerte de Rosa Mayerly

Una historia de acoso terminó en la muerte violenta de una joven en Soacha, Cundimarca, Colombia. el domingo 12 de julio. El caso de Rosa Mayerly Olaya Coronado ha generado consternación e indignación entre la sociedad colombiana

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